Veranda en keuken lopen aanzienlijke schade op na kortsluiting Koen Baten

20 maart 2019

11u31 0

Een kortsluiting aan een wasmachine heeft in de Processieweg in Heldergem heel wat schade aangericht. Rond 07.45 uur woensdagochtend brak er brand uit achteraan in de woning. Het vuur werd opgemerkt door een achterbuur. De bewoners waren op dat moment niet thuis en dus werden de aanpalende buren verwittigd die de brandweer belden. Het vuur was snel onder controle, maar het huis raakte toch aanzienlijk beschadigd. In de woning was een hond aanwezig die de brandweer kon redden. Het beestje stelt het goed en wordt opgevangen. De woning werd na de brand grondig verlucht. De woning is niet onbewoonbaar, dus kunnen de bewoners het huis nog betreden.