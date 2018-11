Vandalen schieten ruit stuk in Denderhoutem Koen Baten

18 november 2018

18u28 0

Onbekenden hebben afgelopen weekend op de Ninovesteenweg in Denderhoutem een achterruit van een personenwagen stuk geschoten. Het glas was volledig verbrijzeld, maar er vielen geen gewonde. Het is niet de eerste keer dat er ruiten vernield worden de afgelopen weken. Ook in Ninove werden al meermaals ruiten geviseerd door jongeren. Dit gebeurde telkens door een katapult. Of dat hier ook het geval was is niet duidelijk.