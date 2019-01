Vals plafond vat vuur na kortsluiting in woning Koen Baten

03 januari 2019

Op de Dries in Denderhoutem heeft een woning afgelopen nacht rond 03.45 uur vuur gevat nadat er kortsluiting was ontstaan. Het waren de buurtbewoners die iets roken en de eigenaars verwittigden. Zij verlieten onmiddellijk hun woning en belden van bij de buren naar de brandweer. “De buren begonnen toen ook al met het blussen van de woning", aldus officier Peter Dreelinck. “Toen wij ter plaatse kwamen namen we de bluswerken over. Het vuur was snel onder controle, maar enkele balken liepen toch aanzienlijke schade op. Was de brand vijf minuten later ontdekt was de schade vermoedelijk veel groter, dus er werd net op tijd alarm geslagen”, klinkt het. De bewoners hadden wel al heel wat rook naar binnen gekregen en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Vermoedelijk zal de elektriciteit in de woning wel moeten nagekeken worden. De straat was tijdens de interventie een tijdje afgesloten voor het verkeer.