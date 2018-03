Twee laadpalen voor elektrische auto's 29 maart 2018

De gemeente heeft voortaan twee laadpalen voor elektrische auto's. Zowel in de Achterstraat aan de bibliotheek in Haaltert als op het Dorp in Denderhoutem werd er een laadpaal in werking gesteld. "Elke laadpaal kan twee auto's bijladen. Verder bekijken we samen met Eandis welke plaatsen nog in aanmerking komen om in totaal vijf oplaadpunten in Haaltert te voorzien. Zo gaan we verder voor een groener en gezonder Haaltert, met minder CO2-uitstoot, wat aansluit bij ons Klimaatactieplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen", zegt schepen van Leefmilieu Astrid De Winne (sp.a). Eandis en Infrax zullen, in opdracht van de Vlaamse regering, 2.500 publieke laadpalen plaatsen in Vlaanderen tegen 2020. De locatie van deze oplaadpunten wordt bepaald in nauw overleg met de gemeente. Om al die laadpalen te installeren, werken Eandis en Infrax samen met de firma Allego. Die brengt in samenwerking met PlugSurfing laadpasjes uit. Je kan een laadpas aanvragen op www.plugsurfing.com/vlaanderen. (CVHN)