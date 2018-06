Twee keer prijs voor Bro's Gin 27 juni 2018

Bro's Gin, dat meer dan een jaar geleden werd gelanceerd door een groepje vrienden uit Denderhoutem, scheert hoge toppen. "In februari stuurden we een aantal flessen naar de Verenigde Staten om deel te nemen aan een tweetal worldwide spirits competitions", vertelt Filip Van de Wiele, één van de initiatiefnemers. "Vorige maand wonnen we een 'gold medal' in San Francisco en onlangs wonnen we een tweede keer op de grote SIP Awards International Spirits Competition in California."





Tijdens die laatste wedstrijd werden 900 sterke dranken beoordeeld door een jury van 120 mensen. De initiatiefnemers van Bro's Gin ontwikkelden de smaak zelf in samenwerking met twee microdistillerijen. Het is een ambachtelijke 'Londen Dry gin'. Dat betekent dat alle smaken tegelijk zijn toegevoegd en er achteraf niets meer toegevoegd wordt. Bro's Gin is een kruidige gin met een frisse citrustoets. (CVHN)