Twee jongens uit Denderhoutem ontdekken boodschap in fles van 20 jaar oud Claudia Van den Houte

31 januari 2019

18u38 0 Haaltert Lowiek Van Holle en Kobe de Munter uit Denderhoutem hebben een boodschap in een fles gevonden die 20 jaar geleden door Andra Schollaert en Jolien Meganck in de Dommelbeek werd achtergelaten.

De twee knapen ontdekten de fles toen ze in het bos aan het spelen waren. In de fles zat een briefje waarop de namen stonden van twee meisjes, Andra Schollaert en Jolien Meganck, met het adres van hun ouderlijk huis. ‘Wie dit bootje vindt, stuurt het op naar...’, was op het briefje te lezen. De jongens besloten om de boodschap te beantwoorden en een briefje terug te sturen.

De Dommelbeek beek was twintig jaar geleden de favoriete speelplek van Andra en Jolien. De meisjes, intussen 29 en 27 jaar oud, zijn nichten en speelden vroeger vaak samen op de boerderij van hun grootmoeder, in de Lebeke, een gehucht van de Ninoofse deelgemeente Outer. “Naast de boerderij van grootmoeder loopt een baantje naar de beek. We speelden er vaak toen we klein waren”, vertelt Jolien, die nog steeds in Lebeke woont.

Plastic flesje

Ze gooiden toen een plastic flesje met een boodschap erin in de beek, in de hoop dat iemand die ooit zou vinden. “We hadden nooit gedacht dat dit flesje twintig jaar later zou opduiken. We wisten zelfs niet meer dat we het erin hadden gegooid. Het heeft twee kilometer afgelegd en is zelfs ondergronds gegaan. Dat het flesje niet in de beek maar in het bos is gevonden, heeft wellicht te maken met het feit dat de beek ooit gekuist is geweest.” Wanneer ze het flesje precies in de beek hebben gegooid, is onduidelijk. Op het briefje stond er geen datum vermeld. “Andra heeft het geschreven. Aan het handschrift te zien, moet het zo’n twintig jaar oud zijn.”

De brief die de jongens terug schreven kwam aan bij de ouders van Andra. “Haar adres was nog het meest leesbaar”, aldus Jolien. “De tekst luidde: ‘Hallo, we hebben je bericht gevonden in ons bos, Kobe en Lowiek.’ We besloten om bij de jongens langs te gaan met een cadeautje. De papa van Lowiek schrok wel even toen er twee volwassenen voor de deur stonden. Hij wist niet dat de boodschap in de fles al zo oud was en dacht dat we nog kinderen zouden zijn. De jongens reageerden zeer enthousiast en waren superblij. Ik was er wel een beetje van aangedaan. Er kwamen heel wat herinneringen naar boven. Wie had ooit gedacht dat dit zou gebeuren? Het was een mooie belevenis.”

Andra woont momenteel in Vilvoorde, maar keert binnenkort terug naar haar roots in Lebeke. De nichten zullen op een paar honderden meter van elkaar wonen.