Twee bestuurders betrapt op drugs 21 maart 2018

De politie van Denderleeuw/Haaltert heeft gisteren op de expresweg N45 een controle gehouden op het zwaar vervoer. De politiediensten controleerden in totaal 71 voertuigen. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de nieuwe 'drugs swipe'. Met een doekje werd er over de handen gegaan van de bestuurders om te zien of ze recent nog in aanraking waren geweest met drugs. Er werden effectief twee personen betrapt die onder invloed waren van drugs. Verder hadden ook 14 personen geen verkeersbelastingen betaald. In totaal werd er 13.336 euro onmiddellijk geïnd. De RSZ heeft ook 9 vaststellingen gedaan van zwartwerk. Vier voertuigen waren niet in orde met de lading die niet was vastgemaakt, terwijl drie andere voertuigen overladen waren. Tot slot was er ook een voertuig dat geen geldige keuring kon voorleggen bij de controle.





(KBD)