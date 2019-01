Trouwe supporters K.R.C. Haaltert positief tegenover fusie met FC Kerksken: “Het kan alleen maar verbeteren” Claudia Van den Houte

13 januari 2019

17u28 0 Haaltert De voetbalclubs K.R.C. Haaltert en FC Kerksken zijn van plan om vanaf volgend seizoen te fusioneren. Op sociale media zijn de reacties verdeeld, maar de trouwe supporters die elke match op post staan aan het veld vinden de toekomstige fusie toch vooral een goede zaak .

De voorbije week werd bekend dat de voetbalclubs K.R.C. Haaltert en FC Kerksken vanaf volgend seizoen willen fusioneren. Beide clubs spelen in derde provinciale en zullen volgend seizoen verdergaan onder Haaltert-Kerksken. Samen tellen ze 200 jeugdspelers die over de drie accommodaties in Kerksken, Haaltert en Ede verdeeld zullen moeten worden. “De fusie zal goed zijn voor de club. Nu hebben zowel Haaltert als Kerksken maar weinig supporters. Samen zullen dat er toch al meer zijn. Er zal misschien meer interesse zijn, ook op financieel vlak, van sponsors”, zegt Marc Redant. Hij heeft vroeger zelf nog bij Haaltert gespeeld en komt naar elke wedstrijd kijken. “Ik kom hier al sinds ik een jaar of tien was.”

Ook Joris Redant en Johan De Schutter vinden de geplande fusie een goede zaak. “Wie weet geraken we zo ook hogerop. Nu zijn beide ploegen aan het doodbloeden. De fusie zal voor een heropleving zorgen, ook voor de plaatselijke jeugd. De eindmeet van onze club was in zicht en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er zijn eigenlijk geen negatieve kanten aan”, aldus de trouwe supporters.

“De clubs staan momenteel tweede en derde laatste in de rangschikking, dus met een fusie kan het alleen verbeteren”, denken Jan Janssens, Roger De Smet en Herman Temmerman. “We horen dat de supporters van Kerksken ook tevreden zijn.” De eerste ploeg zou op het terrein in Haaltert spelen en daar zijn de supporters van Haaltert blij om. “Het is hier gezelliger om te spelen dan in Kerksken. Maar zelfs al zouden de wedstrijden naar Kerksken verhuizen, dan nog zullen we blijven komen kijken. Ver is het niet, hé.”

“De wedstrijden van de eerste ploeg zullen hier plaatsvinden. Dat is het belangrijkste voor mij, ik ben hier geworteld”, bevestigt Wilfried De Nul, die aan de inkom staat. Hij is al meer dan 25 jaar medewerker bij K.R.C. Haaltert. “Wijzelf waren eigenlijk geen vragende partij voor de fusie. De vraag is gekomen van FC Kerksken. Een fusie zal zeker niet slecht zijn voor onze club. Thuismatchen lokken nu maar tussen de 30 en de 40 toeschouwers. Met een fusie kan dat aantal misschien stijgen.”

Op sociale media zijn er toch ook mensen die het spijtig vinden dat er na 77 jaar een einde komt aan het bestaan van K.R.C. Haaltert als onafhankelijke club. Naast de teleurgestelde reacties - “triestig” - zagen ook verschillende mensen de fusie al een tijdje aankomen: “het moest er eens van komen” en “dit moest al een paar jaar gebeurd zijn, proficiat”. Ook hier denken mensen dat het beter zal zijn voor de club, die zo misschien in de toekomst in een hogere afdeling kan spelen en meer toeschouwers kan lokken.