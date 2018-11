Trein rijdt met open deur tussen station Haaltert en Denderleeuw Koen Baten

13 november 2018

19u58 0

Een trein heeft het traject tussen Haaltert en Denderleeuw gisteravond afgelegd met een open deur. Dat blijkt uit een filmpje dat op het internet circuleert. Vermoedelijk heeft een reiziger de noodontgrendeling gebruikt. “Je kan op de beelden zien dat er duidelijk aan die hendel getrokken werd — hij staat omlaag”, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. “Wie dit gedaan heeft of hoe dit kon gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. Maar we onderzoeken de zaak.” Een open deur valt natuurlijk op, waardoor het incident snel gemeld werd en al even snel opgelost was. Gewonden vielen er niet.