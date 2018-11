Trein moet halt houden na vertrek zonder conducteur: verschillende spooroverwegen geblokkeerd KOEN MOREAU

20 november 2018

18u12 0 Haaltert Treinreizigers en automobilisten moesten dinsdagavond in de buurt van Haaltert, Ede en Mere veel geduld hebben nadat de trein van Schaarbeek naar Kortrijk rond 16.35 uur in Haaltert zonder conducteur vertrok. Die trein kwam daardoor, net als de daaropvolgende trein, geblokkeerd te staan in Ede.

Omdat beide treinen op sensoren voor de bediening van de overwegen stonden, bleven verschillend overwegen in de buurt gesloten. “Volgens de nieuwe vertrekprocedure kan een trein niet vertrekken indien niet alle deuren gesloten zijn. Omdat het vreemd is dat de treinbegeleider op het perron achterbleef, zullen we onderzoeken wat er precies fout liep”, aldus Barts Crols van de NMBS. De treinbegeleider die in Haaltert achterbleef werd uiteindelijk vervangen door de conducteur van de volgende trein. “Daarop waren twee treinbegeleiders waardoor het volstond één iemand te laten overstappen.” Eens dat gebeurd was, kon rond 17.20 uur het treinverkeer hernemen. Ook de volgende treinen hadden met vertragingen te kampen.

@NMBS P8901 Al meer dan 30min te laat... uitvlucht van de dag: "door problemen met een trein voor ons moet een deel van het personeel van onze trein overstappen". Om te helpen duwen ofzo? Lieven Botteldoorn(@ Liviniuz) link