Trajectcontrole op N460 voor onbepaalde tijd uitgesteld CVHN

24 januari 2019

23u09 0 Haaltert Tientallen trajectcontroles in Vlaanderen hebben voor onbepaalde tijd vertraging opgelopen. Eén daarvan is de trajectcontrole op de N460 in Haaltert.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zijn momenteel achttien Vlaamse trajectcontroles klaar voor gebruik, maar kunnen ze door toedoen van het softwaresysteem van de federale politie niet functioneren. Voor nog eens 92 trajectcontroles is de uitvoering lopende. De achttien trajectcontroles waarvan sprake bevinden zich op negen locaties, telkens in de twee rijrichtingen. Het gaat onder meer om de N460 in Haaltert. De oorzaak ligt bij een tekort aan connectoren om de foto’s van de overtreders te kunnen maken.