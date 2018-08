Tijdloze rockklassiekers op laatste parkingconcert Claudia Van den Houte

29 augustus 2018

12u49 1 Haaltert De Parkingconcerten in Kerksken zijn aan hun laatste vrijdag toe op 31 augustus. Elke vrijdag van augustus was er een parkingconcert op het Kerkplein.

Het laatste parkconcert wordt nu vrijdag 31 augustus afgesloten door Provisior, die tijdloze rockklassiekers brengt. Provisior is de rock-coverband rond frontman Bart Buyl uit 'den beirg' in Kerksken. De organisatoren van Kèsken Zwingt beschouwen Provisoir een beetje als hun huisorkest. De band staat voor de goeie rock van de jaren zeventig tot op heden. Rocknummers die iedereen kent, klassiekers waarop heerlijk kan worden gedanst en teksten die iedereen kan meezingen, -schreeuwen, en/of -brullen.

Iedereen is om 20.30 uur welkom op het Kerkplein in Kerksken. De toegang is gratis.