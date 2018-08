Temptation Carwash is terug Claudia Van den Houte & Koen Moreau

10 augustus 2018

19u35 1 Haaltert Filip Beerens uit Haaltert brengt 'Temptation Carwash' terug. Liefhebbers kunnen terecht in Zolder.

Het concept - een carwash door meisjes in bikini - was meer dan tien jaar lang populair op tal van evenementen. De jaarlijkse internationale kampioenschappen werden zelfs twee keer als realityreeks op TMF en Life!tv uitgezonden. Tijdens de 'Eleven Sports 24 Hours of Zolder' op zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus is 'Temptation Carwash' terug. Bezoekers kunnen onder andere de vijfvoudige individuele kampioene Vienna aan het werk zien met schuimende sponsen op het Temptation Carwash-podium in paddock zone 5.

"De vlaamse Vienna zal geflankeerd worden door vrouwelijk schoon met meer exotische roots zoals Jamecia en Belinda, die beiden reeds in voorgaande edities van dit carwash entertainment te zien waren in Heusden-Zolder", zegt Beerens. Daarnaast is er met Fanny ook een nieuw gezicht om het publiek te entertainen.

Het Harmony-Dj-Team zorgt opnieuw voor de muziek. Deze keer worden fotoshoots en carwashshows afgewisseld op het Temptation Carwash-podium. Op zaterdag is er om 14.30 uur en om 19 uur een fotoshoot en om 17 uur en 21 uur een carwash. Op zondag vindt er om 13 uur en om 15 uur een fotoshoot plaats.