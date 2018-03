Suikeraward voor schoonheidsinstituut Femke 27 maart 2018

03u21 0

Schoonheidsinstituut Femke uit Denderhoutem ontving een '100% suikersalon-award' uit handen van Hilde Laenen, zaakvoerder van ROYX PRO, dat een uitgebreid gamma suikerpasta's voor suikerontharing over heel België verdeelt. "De reacties van de klanten in ons salon zijn zo positief op de suikerbehandeling dat we niet lang getwijfeld hebben om enkel nog met suiker te ontharen," zegt Femke. "Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling met suiker een zijdezachte huid."





(CVHN)