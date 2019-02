Studentes promoten chocolatier Anton op handelsmissie Claudia Van den Houte

27 februari 2019

17u16 0 Haaltert Kan de Denderhoutemse chocolatier Anton zijn chocolade binnenkort naar het buitenland exporteren? Dat gaat studente Elien Suys uit Denderwindeke samen met haar medestudenten Stien Vanhove uit Nieuwpoort en Melanie Engels uit Bredene onderzoeken tijdens een handelsmissie naar het Engelse Durham.

Elien, Stien en Melanie studeren ‘internationaal ondernemen’ aan de Arteveldehogeschool in Gent. “We moesten als opdracht een bedrijf zoeken waarmee we konden exporteren naar het buitenland”, vertelt Elien. Dat bedrijf werd chocolatier Anton in de Nieuwstraat in Denderhoutem. Anton Van de Maele begon zijn chocolatier twee jaar geleden en werd afgelopen najaar voor het eerst opgenomen in de Gault & Millau voor chocolatiers.

“Ik ken Anton al eventjes”, aldus Elien. “Chocolade is ook iets wat je aan de mensen kunt laten proeven. En het is typisch Belgisch. Zaterdag vertrekken we naar Durham. Maandag en dinsdag doen we prospectie: we zullen de mensen ginder vragen stellen, hen een enquête laten invullen én hen laten proeven van de chocolade van Anton. We zullen ook bij lokale bakkerijen langsgaan om te zien welke smaken het daar goed doen. Op basis van alle resultaten zullen we weten welke smaken Anton eventueel kan exporteren.”

Op woensdag is er dan een beurs, ook in Durham, waarop ze Anton zullen vertegenwoordigen. “Ook hier zullen we de chocolade van Anton laten proeven. Er zullen scholen uit verschillende landen aanwezig zijn: 120 studenten zullen elk hun bedrijf voorstellen. Het is ook mogelijk dat er distributeurs aanwezig zijn die interesse zullen hebben, dus wie weet...”

Anton zelf is blij dat de studentes zijn zaak kozen: “Het is leuk om een beetje internationale bekendheid te krijgen.”