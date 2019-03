Stro vat vuur nadat warmtelamp naar beneden valt Koen Baten

In de Edestraat in Haaltert is zaterdagmiddag een kleine brand ontstaan in een stal. Een warmtelamp kwam er in het stro terecht waardoor het stro kort vuur vatte. De brandweer werd verwittigd, maar had de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond.