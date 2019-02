Streekmuzikanten brengen ‘Gezonghen Mes’ in HOC De Fransman Claudia Van den Houte

25 februari 2019

09u44 0 Haaltert De ‘Gezonghen Mes’ keert op zondag 3 maart terug naar Heldergem.

De ‘Gezonghen Mes’ is een muzikaal concept van 20 à 30 muzikanten uit de Denderstreek die elke eerste zondag van de maand op het uur van de 11-urenmis bij elkaar komen om muziek te maken.

Oorspronkelijk gebeurde dit in café Den Belleman in Ninove, maar sinds een paar jaar zijn ze ‘on tour’ en kiezen ze nagenoeg elke maand een andere locatie. “We komen hier graag terug”, zegt initiatiefnemer en accordeonist Geert Van Snick. “We werden hier bijzonder goed ontvangen en het opgekomen publiek was enthousiast. Dat de voorzitter van de dorpsraad zelf een actief muzikant is die al jaren meespeelt en zingt, is natuurlijk meegenomen.”

De dorpsraad zorgt voor streekbieren, waaronder het eigen Koesjbroekenbier, en lokale specialiteiten (boterhammen met vlaai en kop).

Er wordt gespeeld in het Heldergemse Ontmoetingscentrum ‘De Fransman’ (Heldergemstraat 136 in Heldergem) op zondag 3 maart vanaf 11 uur. De toegang is gratis. Wie een akoestisch instrument bespeelt, kan zelf meedoen.

Meer info via william.minnaert@gmail.com, 0477/20.47.73, heldergemdorpsraad@gmail.com of 0473/88.03.60.