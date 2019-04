Steven De Schrijver en Leen Piens als opvolgers op CD&V-lijsten Claudia Van den Houte

10 april 2019

17u50 2 Haaltert Steven De Schrijver (37) en Leen Piens (40) van CD&V Haaltert kregen de zevende plaats toegewezen bij de opvolgers voor de verkiezingen in mei. De Schrijver op de lijst van het Vlaams Parlement en Piens op de Oost-Vlaamse lijst van de federale kamer.

Beiden zetten tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen hun eerste stappen in de politiek. Piens uit Haaltert is onder meer voorzitster van het oudercomité Molenveld in Denderhoutem en is nog in tal van andere verenigingen actief. Ze wil zich vooral inzetten voor een beter onderwijs, zorg voor ouderen en mobiliteit.

Steven De Schrijver uit Denderhoutem is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Haaltert en is ook voorzitter van CD&V Haaltert. Professioneel is hij actief in de sociale huisvesting. Omwille van zijn actieve engagement in het verenigingsleven, zullen zijn speerpunten tijdens de komende verkiezingen het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, sport en wonen zijn.