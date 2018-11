Ster kwijt, maar wel mooie score in Gault & Millau voor Apriori Claudia Van den Houte

05 november 2018

22u12 1 Haaltert Restaurant Apriori in Haaltert krijgt opnieuw een score van 15 op 20 in de nieuwe gids van Gault & Millau. Het restaurant verloor vorig jaar haar Michelinster.

Apriori was twaalf jaar op rij een sterrenrestaurant, toen het vorig jaar haar ster verloor. In de Gault & Millau blijft het restaurant wel haar mooie score behouden. “We halen al twaalf jaar dezelfde score”, reageert chef-kok Kristof Coppens. “Maar we zijn daar niet mee bezig. Het is altijd een momentopname. Na 22 jaar hebben we ons vast cliënteel. Een inspecteur voor de gids is evenwaardig aan een andere klant.” Met het verliezen van de ster zit hij niet mee in de maag. “We hebben gemerkt dat het voor de klant weinig uitmaakt. We hebben een heel goed jaar gehad. Uiteindelijk zijn het de klanten waarvoor we werken”, besluit Coppens.