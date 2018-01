Stefan Everts laat cafébezoekers proeven van eigen gin 02u48 0 Foto Claudia Van den Houte Stefan Everts en Jo Callebaut, uitbater van café Rialto, stellen de gin S72 voor. Haaltert Stefan Everts, voormalig motorcrosser en tienmalig wereldkampioen, heeft zijn eigen gin 'S72' voorgesteld in café Rialto.

"Het is een uit de hand gelopen hobby", vertelt Everts over zijn gin. "Mijn passie voor de drank begon tijdens het programma 'Eeuwige Roem'. Ik zat in de groep met Filip Meirhaeghe en tijdens het kaarten dronken we gin. Zo ben ik mij in gin beginnen te verdiepen. Ik heb intussen een collectie van zo'n 100 gins. In samenwerking met distillerie Massy ben ik mijn eigen gin beginnen te maken. De overheersende smaak van mijn drank is violet, de paarse snoep. Het is een zachte gin, die ook bij vrouwen in de smaak valt." De naam was snel gevonden. "Ik ondertekende mijn sms'jes al met 'S72'. 72 is mijn geboortejaar en was ook mijn nummer in de motorcross." Alle aanwezigen in café Rialto konden in primeur proeven en lieten niets dan lof horen over de gin. "Hij is zeer lekker", aldus fans Patrick Van den Bergh en Mario De Cremer. De Denderhoutemse motorcrossers Seppe De Saedeleer en Nick Van den Bergh waren ook aanwezig.





(CVHN)