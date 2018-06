Standbeeld in warandepark vernield 28 juni 2018

02u46 0

Vandalen hebben in de nacht van 26 op 27 juni het standbeeld 'De Zwerver' van Wetters kunstenaar Leo Coppens aan de Bruulstraat in het warandepark van Haaltert omvergeduwd.





Het beeld staat er al sinds 1997 en werd ooit gewonnen dankzij een wedstrijd van de provincie en Radio 2. De schade aan het beeld is groot, maar het is niet duidelijk wat er nu met het standbeeld zal gebeuren.





De politie van Denderleeuw/Haaltert heeft een pv opgesteld, maar weet niet of het standbeeld vernield werd of onder zijn eigen gewicht bezweken is. Afgelopen zomer werd het 20-jarig bestaan van het standbeeld nog uitgebreid gevierd.





(KBD)