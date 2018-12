Stamgasten café Torenhof winnen met Lotto Claudia Van den Houte

11 december 2018

22u52 0 Haaltert Een groep stamgasten van café Torenhof in Denderhoutem hebben samen een mooie Lottopot gewonnen.

De Denderhoutemnaars hadden gezamenlijk op de Lotto gespeeld en bleken de juiste cijfers te hebben aangeduid op het Lottoformulier. Ze winnen een bedrag van in totaal zo’n 675.000 euro. Ze waren dinsdag uitgenodigd op de hoofdzetel van Lotto in Brussel om het bedrag over te maken. Onder meer Marnick Sienaert, café-uitbater van het Torenhof, en zijn echtgenote Theresa zijn bij de winnaars.

In café Torenhof wordt er regelmatig samen op de Lotto gespeeld. Zo wonnen stamgasten er ook ooit al eens een miljoen Belgische frank.