Stal vat vuur 19 april 2018

Op de Dries in Denderhoutem is gisteravond rond 19.00 uur een brand ontstaan in een kleine stal achteraan een weide. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet duidelijk. In de stal lagen verschillende houtblokken opgeslagen. De brandweer van Denderleeuw had het vuur snel onder controle en legde de hoop hout volledig open om zeker te zijn dat het vuur gedoofd was. In de tuin liepen enkele dieren rond, maar geen van hen raakte gewond.





(KBD)