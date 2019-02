Sportvereniging Vondelhof vzw houdt eerste ‘plogging’ Claudia Van den Houte

04 februari 2019

12u23 0 Haaltert De sportvereniging Vondelhof vzw heeft de eerste ‘plogging’ in Groot-Haaltert gehouden. Tijdens het joggen verzamelden de deelnemers heel wat zwerfvuil.

‘Plogging’, het verzamelen van rondzwervend vuil tijdens het joggen, is een fitnesstrend bedacht door de milieubewuste Zweedse jogger Erik Ahlström. De term komt van ‘jogging’ (joggen) en het Zweedse ‘plocka’ (verzamelen). De Denderhoutemse sportvereniging Vondelhof vzw organiseerde zondag de eerste officiële ‘plogging’ van Groot-Haalert.

“Als geëngageerde sportclub wilden we met deze creatieve oplossing een ons steentje bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem met rondzwervend vuil”, vertelt Erik Pieraert van Vondelhof vzw. “In tijden van een steeds sterker wordend milieubewustzijn bij jong én oud, leek het ons vanzelfsprekend om de handen uit de mouwen te steken in de directe omgeving van onze prachtige loop- en wandelbiotoop.”

“Een kleine dertig vrijwilligers kamden vol enthousiasme vier routes uit rondom het Vondelhof. De buit was jammer genoeg niet gering. We hopen dat deze actie ook stemt tot nadenken bij de vervuilers. We zijn alleszins van plan een oogje in het zeil te houden en opnieuw in actie te schieten wanneer nodig.”

https://www.youtube.com/embed/3yWyh5gN3Mw