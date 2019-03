Spelmassage en yoga voor peuters tijdens workshop Claudia Van den Houte

12 maart 2019

18u38 0 Haaltert In buitenschoolse kinderopvang De Pagadder vindt er op donderdag 14 maart een workshop ‘p euterspelmassage en peuteryoga’ plaats.

Tijdens de workshop worden enkele yogahoudingen en -bewegingen op babyformaat, massage, liedjes, ontspanningsoefeningen en meer gecombineerd. Samen knuffelen met je kind staat centraal. De workshop start donderdag om 18.30 uur in BKO De Pagadder. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via www.haaltert.be/e-loket met formulier ‘Peuterspelmassage’ of bij het Huis van het Kind in het Sociaal Huis via 053/85.86.38 of huisvanhetkind@haaltert.be. Aangepaste comfortabele kledij is aangeraden.