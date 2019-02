Spellenclub Tizanu houdt XL-spellendag Claudia Van den Houte

06 februari 2019

12u12 0 Haaltert Spellenclub Tizanu organiseert op zaterdag 23 februari een ‘XL-Spellendag’ in Kerksken.

Vorig jaar organiseerde spellenclub Tizanu een benefiet voor Elke, die de ziekte van Lyme heeft. Dit jaar wordt het geen benefiet, maar wel de gelegenheid om de hele namiddag en avond spellen te spelen. Het spelaanbod wordt uitgebreid met spellen voor mini’s vanaf 3 jaar en er is ook een iets uitgebreider assortiment (streek)bieren. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

De ‘XL-Spellendag’ vindt plaats op zaterdag 23 februari van 13 uur tot 23 uur in het Sint-Martinusheem op Kerkskendorp in Kerksken.