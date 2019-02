Specialiste opent schoonheidssalon ‘Beauty in the Box’ in voortuin Claudia Van den Houte

08 februari 2019

16u33 1 Haaltert Wendy Van Droogenbroeck opent zondag haar schoonheidssalon ‘Beauty in the Box’ in Heldergem. De naam is zeer toepasselijk, want het schoonheidssalon is in een prefabbox in haar voortuin gevestigd.

“Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de toegepaste wetenschappen en ben twintig jaar actief geweest in de banksector”, vertelt Wendy Van Droogenbroeck. “Na al de tijd had ik zin in iets anders. Daarom besloot ik om mij om te scholen tot schoonheidsspecialiste. In juni vorig jaar ben ik afgestudeerd als schoonheidsspecialiste in gelaatsverzorging, lichaamsmassage, manicure, pedicure en make-up aan het CVO in Lokeren.”

Dat alles biedt ze aan in een box in prefab houtskeletbouw van STiDO. “De vergunning werd vorig jaar in mei eerst afgekeurd door de gemeente omwille van het ‘zicht’, maar na in beroep te gaan verleende de provincie in december wel een vergunning. De box heeft verwarming, airco en is erg goed geïsoleerd. Ik wou een plek weg van mijn privéwoning, waar mensen op hun gemak kunnen genieten.”

De opening van ‘Beauty in the Box’ vindt zondag 10 februari van 14 uur tot 18 uur plaats in Mottendries 44 in Heldergem. Meer info via www.beautyinthebox.be.