Spanning stijgt voor Driekoningen

CLAUDIA VAN DEN HOUTE

Foto Claudia Van den Houte Straffen Toebak, de winnaars van de Driekoningenwedstrijd vorig jaar, hier tijdens de Turfboerstoet. Haaltert Het grootste feest van het jaar in Denderhoutem wordt de laatste jaren alsmaar spannender. Een decennium lang kwam steeds dezelfde groep als winnaar uit de bus van de grote zangwedstrijd, maar de laatste drie jaar was er telkens een andere winnaar. "Het niveau zit in stijgende lijn", klinkt het bij de Feestraad Atom.

De inwoners van Denderhoutem, 'het mekka van Driekoningen' genoemd, maken zich op voor het grootste feest van het jaar, dat zaterdag plaatsvindt. Het driekoningenfeest wordt in Denderhoutem telkens gevierd op de zaterdag die het dichtst ligt bij 6 januari. Dit jaar is het feest extra speciaal omdat Driekoningen op een zaterdag valt. Elk jaar trekken verklede groepen naar vooraf vastgelegde locaties, waar ze een nummertje brengen en daarbij de spot drijven met -vaak lokale- gebeurtenissen van het voorbije jaar.Van 2006 tot en met 2014 wonnen de 'Bezze-agers' bijna elk jaar. Alleen de Sjakosjenbond in 2009 en de Mottige Mirza's in 2013 konden de Bezze-agers in die periode van hun overwinning houden. In 2014 wonnen ze nog een laatste keer, maar de voorbije drie jaar won er telkens een andere groep.





Stijgend niveau

"Er zijn de laatste jaren telkens zo'n drie à vier groepen die er qua kostumering en act bovenuit steken", zegt Patrick Van Weyenberg van Feestraad Atom, die het Driekoningenfeest organiseert. "Het niveau van de groepen gaat elk jaar in stijgende lijn." Nieuw dit jaar is dat de locaties of 'huizen' waar de jeugdgroepen die deelnemen aan de wedstrijd moeten gaan zingen, werd verminderd tot 10. "Dat gebeurde op vraag van de groepen zelf", vertelt Van Weyenberg. "Vorig jaar waren er 13 huizen voor de jeugdgroepen, maar het bleek te hectisch om die allemaal in de gegeven tijdsspanne aan te doen. Alle open huizen blijven wel punten geven, maar sommigen werken samen, zoals de basisscholen Molenveld en Sint-Aloysius. Als 10 nog te veel blijkt te zijn, is het mogelijk dat we het aantal in de toekomst nog verminderen." De wijziging lijkt alvast zijn vruchten af te werpen. Er zijn momenteel al acht jeugdgroepen ingeschreven, dat zijn er twee meer dan vorig jaar, en de Feestraad verwacht nog meer inschrijvingen. Ook bij de volwassen groepen zijn er dit jaar iets meer inschrijvingen dan vorig jaar. De wedstrijd voor kinderen loopt zaterdag van 9 tot 13.30 uur voor de jeugd en van 17.30 tot 0.30 uur voor de volwassenen. De prijsuitreiking gebeurt rond 2 uur.