Sociaal Huis start met praatgroep Nederlands in Haaltert Claudia Van den Houte

02 april 2019

13u22 3 Haaltert Het Sociaal Huis van Haaltert start deze maand met een praatgroep Nederlands.

Inwoners die hun Nederlands willen oefenen in groep zijn er welkom. Er wordt samen gepraat over alledaagse onderwerpen. Niet alleen anderstaligen kunnen deelnemen aan de praatgroep: ook wie Nederlands als moedertaal heeft, is welkom om samen te babbelen met een drankje erbij.

De eerste praatgroepen vinden plaats op 25 april, 23 mei en 27 juni in BKO De Pagadder, Middelkouter 14 in Haaltert. Inschrijven hoeft niet, je kan gewoon langskomen.