Snelle dagvaarding voor weerspannigheid 20 april 2018

De politie van Aarschot merkte in de nacht van 16 op 17 april 2018 rond 3.30 uur verdachte gedragingen op met een auto op de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge.





De agenten controleerden de twee inzittenden en onderwierpen de bestuurder aan een alcoholtest. Het afnemen van de test verliep moeizaam waardoor de agenten beslisten om op het politiebureau een bloedtest te laten uitvoeren bij de bestuurder. De man, een 26-jarige uit Haaltert, wilde niet mee naar het bureau en stelde zich weerspannig op. Hij zal zich voor deze weerspannigheid moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Leuven in de maand juni. (KBG)