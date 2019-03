Sloop oud stationsgebouw Ede van start gegaan Claudia Van den Houte

13 maart 2019

18u56 0 Haaltert De afbraak van het oude stationsgebouw van Ede is begonnen.

De werken in de aanloop naar de afbraak van het gebouw, zoals het rooien van de omliggende bomen, waren vorige maand al van start gegaan. Momenteel wordt het gebouw zelf gesloopt. Het pand maakt plaats voor een open wachtruimte met overkapping en een ruime fietsenstalling. De parking is op dit moment nog gedeeltelijk toegankelijk. Na de afbraak van het oude stationsgebouw volgt de heraanleg van de parking, waardoor die volledig ontoegankelijk zal zijn.

Het stationsgebouw werd in 1910 gebouwd. Zo’n zes jaar geleden gingen de loketten er al dicht. De jeugdbeweging KSA Sint-Lut had jarenlang haar onderkomen in het gebouw.