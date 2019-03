Slechtvalken aan Sint-Gorikskerk zijn geïdentificeerd: vrouwtje komt van 320 km ver Claudia Van den Houte

26 maart 2019

18u14 0 Haaltert Natuurpunt Haaltert heeft het koppeltje slechtvalken dat al enkele weken aan de Sint-Gorikskerk vertoeft en zich er lijkt te nestelen, geïdentificeerd.

Verschillende liefhebbers van Natuurpunt Haaltert kampeerden al ettelijke uren bij de kerktoren, zonder echter de rust te verstoren. Op basis van zo’n 400 tal foto’s, zijn de beide valken geïdentificeerd. Het mannetje is een twee-jarig exemplaar geringd in Aalst, het vrouwtje is drie jaar oud en afkomstig uit Mettingen, Duitsland - op 320 kilometer van Haaltert! Met een lengte tot 46 cm, van kop tot staart, en een vleugelspanwijdte van 85 cm, is het mannetje kleiner dan het vrouwtje. Zij meet immers tot 54 cm en heeft een vleugelspanwijdte tot 115 cm.

“Deze valken zijn de grootste in hun soort, en tevens de snelste vogels ter wereld. Een slechtvalk kan in duikvlucht tot 389 km per uur halen”, klinkt het bij Natuurpunt Haaltert. “Deze vogels jagen vaak in paarverband. De ene slechtvalk is de achtervolger, terwijl de andere zich hoog in de lucht klaar houdt om zich op de prooi te storten. Duiven, en met name verwilderde stadsduiven, vormen bij ons het leeuwendeel van de prooien, tot groot jolijt van vele gemeentebesturen, die vroeger heel wat geld moesten investeren in de verdelging ervan.”

“En nu hopen dat ze een nest bouwen en voor nazaten zorgen. Dit is een primeur voor Haaltert.”