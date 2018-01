Slagboom afgereden 31 januari 2018

Aan de Ninovestraat in Haaltert heeft een bestuurder gisterochtend rond 11.30 uur een slagboom afgereden aan de spooroverweg tussen Haaltert en Welle. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Door de afgereden slagboom was er een tijdlang vertraagd verkeer op de spoorlijn. Iets na 12 uur waren de problemen verholpen en kon het treinverkeer zich weer herstellen. Er vielen geen gewonden. (KBD)