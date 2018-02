Sjoko-Tof sluit eind maart na 22 jaar MONIQUE (54) STOPT MET CHOCOLADE- EN SNOEPWINKELTJE IN EIGEN GARAGE CLAUDIA VAN DEN HOUTE EN KOEN MOREAU

24 februari 2018

02u49 0 Haaltert Chocolade- en snoepwinkeltje Sjoko-Tof stopt er eind volgende maand na 22 jaar mee. Uitbaatster Monique Snauwaert (54) startte het winkeltje op in haar garage, waarnaar heel wat klanten hun weg vonden. "Ik stop met een dubbel gevoel. Ik heb het altijd heel graag gedaan, maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging", zegt Monique.

Monique bouwde 22 jaar geleden haar garage in de Bosstraat om tot een chocolade- en snoepwinkeltje. "Ik heb altijd in de voedingssector gewerkt. Als assistent-gerant bij Aldi was mijn werk moeilijk te combineren met mijn gezin. Ik ben Sjoko-Tof dan ook begonnen voor mijn kinderen. Ik wou meer bij hen zijn en het was ook makkelijker op vlak van opvang", vertelt Monique. "Het was mijn droom om zelfstandig een zaak te starten en een bakker, beenhouwer en kruidenier was er al in de buurt. Een snoepwinkeltje nog niet. Bovendien was de ruimte die ik had beperkt. Eerst zou ik het winkeltje vijf jaar openhouden, tot de kinderen uit de kleuterschool waren. Daarna zou ik het blijven doen tot na hun lagere school en dan tot na hun humaniora. Nu de kinderen allebei het huis uit zijn, is het tijd om te stoppen. Ik heb altijd geweten dat Sjoko-Tof niet voor altijd zou zijn. Nochtans heb ik het winkeltje altijd supergraag opengehouden. Het is dan ook met een dubbel gevoel dat ik stop. Na 22 jaar heb ik met sommige klanten een hechte band. Ik ga de klanten zeker missen en ben hun erg dankbaar. Het doet een beetje pijn om te stoppen met iets dat je zelf hebt opgebouwd. Ik stop omdat ik eens een normaler leven wil leiden. Ik weet bijvoorbeeld niet wat het woord 'weekend' betekent, want ik heb altijd al gewerkt op zaterdag. Vanaf 1 maart ga ik aan de slag als administratief medewerker. Iets totaal anders, maar toch zal ik nog met mensen werken."





Cadeau

Monique had vooral vaste klanten, die regelmatig terugkwamen. "Ze kwamen vooral naar Sjoko-Tof om snoep te kopen als cadeau, bijvoorbeeld met Pasen, Sinterklaas, Nieuwjaar, een geboorte of een ziekenbezoek. Slechts een enkeling kocht snoep voor zichzelf."





Monique stopt niet om financiële redenen. "Van een snoepwinkeltje word je niet rijk, maar je kunt er wel van leven. Al moet je meer dan alleen snoep verkopen. Zo verkopen wij bijvoorbeeld ook geschenkmanden. Van snoepjes alleen kun je niet leven. De verkoop gaat wel in pieken en dalen. In de aanloop naar dagen zoals Pasen en Sinterklaas ligt de verkoop het hoogst. Een verschil met vroeger is dat mensen jaren geleden hun paaseieren drie weken op voorhand kochten. Nu kopen alsmaar meer mensen hun paaseieren op het laatste moment."





De winkel is in die 22 jaar nooit veel veranderd en ook qua assortiment veranderde er weinig. "Af en toe testten we wel eens een nieuw snoepje of een nieuwe praline uit die we al dan niet behielden in ons assortiment. Met Nieuwjaar hadden we altijd speciale pralines. De populairste snoepjes blijven de klassiekers zoals wippers, fruitsnoepjes, violetjes en smoelentrekkers. Wel veranderd is het gamma suikervrije snoep. Dat is flink toegenomen en is veel lekkerder dan vroeger. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat iedereen zijn gading hier kon vinden en dat het betaalbaar was. Ik was tevreden als mijn kanten tevreden naar buiten gingen."





Sjoko-Tof is in maart nog elke zaterdag van 14 tot 18 uur open, tot eind voorraad.