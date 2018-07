School krijgt palenparcours en klimmuur dankzij Rode Duivels Ouders en kinderen overnachten op school tijdens pimpweekend Claudia Van den Houte

16 juli 2018

Basisschool Molenveld in de Molenstraat in Denderhoutem is sinds afgelopen weekend een palenparcours en een klimmuur rijker. Dat heeft de school te danken aan het succes van de Rode Duivels tijdens het WK. Het oudercomité had immers een groot scherm geplaatst op de school, waar iedereen naar de wedstrijden van de Rode Duivels kon komen zien. Met de opbrengst daarvan kon de vereniging een nieuw palenparcours en een klimmuur aanleggen op de school. "Elke match trok zo'n 150 tot 200 toeschouwers, goed voor een opbrengst van zo'n 7.000 euro", vertelt Leen Piens, voorzitter van het oudercomité Ouder!Link. Het palenparcours voor de kleuters en de klimmuur werden aangelegd tijdens een 'pimpweekend' afgelopen zaterdag en zondag. "We organiseren elk jaar een pimpweekend om de school te onderhouden, samen met ouders en leerkrachten. We klussen op zaterdag en zondag en blijven samen met de kinderen overnachten op de school. Dit jaar konden we dankzij de extra centjes van het groot scherm voor extra grote speeltuigen zorgen. We willen dan ook iedereen bedanken voor de talrijke opkomst tijdens het WK en op onze andere activiteiten", aldus Piens. In totaal bleven 21 volwassenen en 15 kinderen overnachten op de school.