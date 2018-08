Schepen Lisa Houtman stapt in het huwelijksbootje Claudia Van den Houte

12 augustus 2018

23u05 0 Haaltert Schepen Lisa Houtman is afgelopen zaterdag gehuwd met haar partner Aaron Muylaert. Het huwelijk werd voltrokken op het gemeentehuis van Haaltert.

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), die samen met Houtman (sp.a) in het college van burgemeester en schepenen zetelt in Haaltert, verbond het koppel in het echt. Eerder had Aaron zijn partner opgehaald in haar ouderlijk huis, vanwaar ze samen naar het gemeentehuis gingen. Het koppel heeft twee kinderen. Houtman is lijsttrekker voor sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. In het dagelijkse leven is ze lerares in het GO! Atheneum Denderleeuw.