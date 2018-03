Schepen Lisa Houtman lijsttrekker Sp.a 06 maart 2018

Schepen Lisa Houtman uit Denderhoutem zal de lijst van sp.a trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Houtman is 28 jaar en werd in 2013 voor de eerste keer verkozen. Zo werd ze op haar 23 jaar de jongste schepen voor sp.a in Vlaanderen. Ze was toen pas afgestudeerd als master in de internationale politiek. Intussen is ze mama van Renée (2 jaar) en Louis (2 maanden). Naast haar schepenmandaat is ze ook deeltijds leerkracht in het secundair onderwijs. "Door zo jong in de politiek te gaan leer je razendsnel bij. Ik verdiep me graag in nieuwe materie. Want politiek moet over inhoud gaan, en daarom moet je kunnen samenwerken. Jammer genoeg hebben de laatste jaren getoond dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt, ten koste van heel wat projecten. Ik zal dit laatste jaar van de legislatuur nog zoveel mogelijk proberen realiseren, maar ik hoop dat de kiezer me ook het vertrouwen zal geven om nog een aantal jaren verder te kunnen werken aan een Haaltert waar wonen en leven voor iedereen mogelijk, betaalbaar en plezant is." Ook provinciaal gaat Lisa zich engageren, van op een vijfde plaats voor de regio Aalst-Oudenaarde-Ronse. (CVHN)