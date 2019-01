Schepen lanceert oproep aan jongeren om in dialoog te gaan over klimaat Claudia Van den Houte

25 januari 2019

18u41 1 Haaltert Schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) doet een oproep aan jongeren om in dialoog te gaan over wat er lokaal gedaan kan worden om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Afgelopen donderdag protesteerden jongeren opnieuw om aandacht te vragen voor het klimaat. Naar aanleiding daarvan doet schepen Phaedra Van Keymolen, bevoegd voor leefmilieu, een oproep. “Met 35.000 waren ze gisteren, de zogenaamde “klimaatspijbelaars”. Een signaal dat we niet mogen negeren, ook lokaal niet want de klimaatdoelstellingen halen is een verhaal van ons allemaal. Als bevoegde schepen ga ik dan ook graag met jullie in dialoog. Welke Groot-Haaltertse klimaatambassadeurs gaan met ons de uitdaging aan?”, luidt de oproep van schepen Van Keymolen. “Een oproep om met jongeren in dialoog te gaan om te bekijken wat we ook lokaal kunnen doen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen”, verduidelijkt ze.