Schepen Dany Van den Steene naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen verkiezingsuitslag Claudia Van den Houte

17 december 2018

21u58 1 Haaltert Huidig schepen Dany Van den Steene uit Haaltert heeft klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat hij twijfels heeft over de correctheid van zijn verkiezingsuitslag.

Van den Steene raakte voor het eerst in 36 jaar niet verkozen. Hij was schepen voor Open en Liberaal, maar was teruggekeerd naar Centrumlijst, waar hij op de derde plaats stond. “Ik ben ontgoocheld”, zei Van den Steene eerder al over zijn resultaat. “Ik denk dat ik ben afgerekend door de onbestuurbaarheid, net als Gina. Ook het dossier rond de verharding van het wandelpad in Den Dotter, waarin we nochtans 100 procent gelijk hadden, kan hebben meegespeeld.”

Toch vindt hij 629 voorkeurstemmen naar eigen zeggen abnormaal weinig stemmen. De uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen wordt vrijdag verwacht.