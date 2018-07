Schatten van Vlieg in bibliotheek 12 juli 2018

02u54 0

Vlieg verstopt deze zomer meer dan 300 schatten op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. Nog tot 31 augustus kunnen kinderen in familieverband een zinnenprikkelende schattenjacht beleven. In de elfde editie van Schatten van Vlieg draait alles om de tastzin. Vlieg wil kinderen spelenderwijs met kunst en cultuur in contact brengen en stopt in elke schatkist drie verschillende voelwaaiers. In elke waaier worden creatieve, filosofische en doe-opdrachten gecombineerd en kunnen kinderen hun voelende vingers de vrije loop laten. Ook dit jaar doet de bib van Haaltert mee aan de leuke speurtocht van De Schatten van Vlieg. Deze editie werkt ze samen met Appelsien & Ananas die ons een handje kwamen toesteken bij het opzetten van de zoektocht. Meespeuren kan tijdens de openingsuren van de bib. (CVHN)