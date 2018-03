Saint Patrick's Day met Houston's Problem 16 maart 2018

Jeugdhuis De Faar organiseert nu zaterdag 17 maart 'Saint Patrick's Day' met Houston's Problem. De band met Dries en Dieter uit The Voice van Vlaanderen won twee jaar geleden nog de Mini Rock Rally van het jeugdhuis. Dat wordt zaterdag gevierd met een gratis optreden van Houston's Problem. De deuren gaan om 20.30 uur open. Houston's Problem start om 21.30 uur. Daarna is er nog een afterparty met de beste Irish tunes. Iedereen is welkom in jeugdhuis De Faar, Borrekent 78 A in Denderhoutem.





(CVHN)