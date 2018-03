Rusthuis luistert weer naar P.R.O.S. BEWONERS KRIJGEN INTERNETRADIO OP KAMER CLAUDIA VAN DEN HOUTE

09 maart 2018

03u04 0 Haaltert Radio P.R.O.S. plaatst gratis internetradio's in rusthuizen, zodat bewoners naar hun lokale radio kunnen blijven luisteren, zelfs nadat die op 1 januari uit de ether moest. De radio maakt daarvoor gebruik van de subsidie van 25.000 euro die ze kreeg van de gemeente Haaltert.

De medewerkers van P.R.O.S. installeerden al een 100-tal internetradio's bij particulieren thuis, sinds de radio geen nieuwe licentie kreeg en op 1 januari uit de ether moest. Ze deden die installatie gratis nadat de luisteraars zelf een radio aankochten. Nu radio P.R.O.S. een subsidie van 25.000 euro kreeg van de gemeente, kan de zender ook gratis internetradio's aanbieden om te installeren. Gisteren kregen alvast 21 bewoners van rusthuis Sint-Jozef in Haaltert een gratis internetradio. Later plaatsen de medewerkers nog 18 gratis internetradio's in Sint-Jozef en acht toestellen in rusthuis De Pastorij in Denderhoutem. "Er werd rondgevraagd welke mensen graag opnieuw naar onze zender wilden luisteren", zegt Peter Schepens, voorzitter van radio P.R.O.S.





Beter bereik

Bewoonster Alice De Block (94), afkomstig uit Denderhoutem, is blij dat ze weer naar P.R.O.S. kan luisteren. "Ik luister er al heel lang naar, elke dag", vertelt Alice. "Radio P.R.O.S. doet mij iets, ik luister naar geen andere zender. Als ik de muziek hoor, word ik levendig. Ik was dan ook geschokt toen P.R.O.S. uit de ether moest, maar ik ben terug gelukkig nu", zegt ze.





"Vroeger kon ik de zender niet goed nemen en zou ik hemel en aarde hebben verzet om toch nog P.R.O.S. te kunnen luisteren. Nu heeft de radio wel een beter bereik. Vanaf het moment dat ik 's middags na het eten terug op mijn kamer ben, zet ik de radio op, en pas wanneer ik ga slapen zet ik hem weer af. Ik kan niet meer stappen en kan niet meer te lang blijven rechtstaan, wat moet ik anders doen dan naar mijn favoriete radio te luisteren?"





500 streamers

Ook Frans De Pauw (97) die vroeger in de Ninovestraat in Haaltert woonde, kan voortaan terug naar P.R.O.S. luisteren. "Ik luisterde vaak naar de radio toen ik nog thuis woonde, omdat het een zender uit de streek was. Ik heb de studio van radio P.R.O.S zelfs nog bezocht. Spijtig dat het uit de ether moest", zegt Frans. Met de subsidie kan radio P.R.O.S. ook internetradio's aanbieden aan het verminderd tarief van 60 euro. "Inwoners van Haaltert die een Uitpas met kansentarief verkregen via de gemeente Haaltert, kunnen een gratis radio krijgen via internetradio@radiopros.be of 070 22 22 50. We hebben intussen 500 streamers via internet en en hopen op 1.000 streamers tegen de zomer", aldus Schepens.