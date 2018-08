Retro Car Club houdt zesde Cars 'n Coffee Claudia Van den Houte

31 augustus 2018

22u00 0 Haaltert De vzw Retro Car Club organiseert op zondag 2 september de zesde editie van 'Cars 'n Coffee' in Denderhoutem.

Er zullen weer tal van oldtimers, supercars en special cars te bewonderen zijn op de parking van het pastorijplein in de Nieuwstraat van 9 uur tot 18 uur, waar je tegelijk kan genieten van een kop koffie en een ontbijtkoek. Daarnaast zijn er live-optredens van The Covrettes en Dizzy Fingers, is er een barber shop, een ladies corner, verschillende winkeltjes, een food corner met onder meer hamburgers, pasta, pannenkoeken..., en nog meer. Er is ook een livestream via YouTube. De opbrengst gaat opnieuw naar een goed doel. Dit jaar steunt de vzw Retro Car Club Bednet via De Warmste Week van Studio Brussel. Er worden ook collectebussen geplaatst zodat deelnemers en bezoekers eveneens geld kunnen doneren. De toegang is gratis.