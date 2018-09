Recordopkomst voor zesde Cars 'n Coffee Claudia Van den Houte

03 september 2018

09u59 1 Haaltert De zesde editie van de Cars 'n Coffee door vzw Retro Car Club in Denderhoutem was een succes. Het evenement lokte een recordaantal bezoekers en wagens.

De vzw Retro Car Club organiseerde afgelopen zondag voor de zesde keer haar 'Cars 'n Coffee', waar bezoekers tal van oldtimers, supercars en special cars konden bewonderen terwijl ze genieten van een kop koffie en een ontbijtkoek. Er was dit jaar ook heel wat randanimatie in de Nieuwstraat, zoals optredens, verschillende winkeltjes, drank- en eetstandjes en veel meer. "Er waren 490 wagens aanwezig, tegenover 477 vorig jaar. Het aantal gaat elk jaar in stijgende lijn", vertelt Steven Baetens, eventcoördinator van de vzw Retro Car Club. "Het aantal bezoekers wordt rond de 5.000 mensen geschat. We hebben de feestzone dit jaar naar de weide aan de pastorij gebracht in plaats van op het Pastorijplein zelf. Dat is aangenamer voor de bezoekers. We hebben de zone ook uitgebreid met een vipgedeelte. Ook nieuw is het red carpet op het Pastorijplein waar acht exclusieve wagens te zien waren. Deze editie is zeker geslaagd."