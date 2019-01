RECENSIE: Apriori **** Tijs Van Puyenbroeck

16 januari 2019

15u18 0 Haaltert In de schaduw van de kerk van Haaltert huist Apriori, waar Kristof Coppens in de potten roert. Een restaurant met een vreemd parcours: in 2014 vergeten in de Michelingids, Michelinster kwijt in 2017, 15/20 volgens de Gault Millaugids 2018. Hij toonde ons dat hij op sterrenniveau kan koken. Ook de bediening speelt op een hoog niveau.

Het pand oogt een beetje vreemd door de aparte voorgevel. Je moet ook aanbellen, niet alledaags. Gastvrouw Carla Wauters staat ons al op te wachten en ontvangt ons bijzonder hartelijk. 30 seconden later zitten we aan een ruime tafel in de sfeervolle zaal. Zwarte kleuren heersen er, maar er is ook veel glas. Het moet hier ook aangenaam lunchen zijn.

We kiezen de vijf gangen (77 euro), die er wat later eigenlijk negen blijken te zijn. Ik ga voor de aangepaste wijnen (28 euro), mijn tafelpartner informeert naar een alcoholisch alternatief. Staat niet op de kaart, maar blijkt er wel te zijn (20 euro). Eerst een opvallend aperitief: een dieprode spumanto uit de regio rond Venetië. Heeft veel weg van de lichte rode wijnen uit Noord-Italië en smaakt heerlijk. Mousserende wijnen missen vaak diepgang, maar deze absoluut niet.

Ondertussen vliegen de amuses ons om de oren: een krokantje van sesam, rilette van varken met gel van pickles tussen een speels koekje in de vorm van een varkentje, een krabsalade met mierikswortel en granny smith die wat friste mist en een zeer lekkere tartaar van rund met ietwat overbodige pijnboompitten. Volgt u nog?

Next: eigen versie op de vitello tonnato. Uitstekend varkensvlees met een appelkapper, saus met onder meer ansjovis en rucola. Ik krijg een jonge frisse Vernaccia uit San Gimignano en tuur stiekem naar de robijnrode Kombucha van mijn tafelpartner. De gearomatiseerde thee valt in de smaak en is niet te zoet, zoals dat vaak het geval is bij non-alcoholische drankjes. Het vervolg is nagenoeg nog beter: rog, tarwe, crème van raap en cheddar. Vooral de kaas verrast, maar combineert uitstekend. Wintereten op zijn best.

Ondertussen zitten we naar een grote sint-jacobsnoot te kijken op ons bord gecombineerd met lardo di colonnata, spierwitte hesp van nabij Carrara, zeer inventief én smaakvol poeder van boter en helaas lauw tot koude puree van butternut. De witte verdicchio uit de Marche is vol van smaak ondanks het feit dat er geen houten vaten werden gebruikt, ook de tonic met bergamot en vanille is eentje om te onthouden om thuis als alcoholvrij alternatief te serveren.

Mooi rosé hertenkalf met aardappel, look, spruitjes en witloof zijn het hoofdgerecht. We missen het verfijnde van de vorige gerechten. Het te dikke krokantje van parmezaan is misschien wel het beste voorbeeld. Gelukkig maken de sanbitter - een soort campari zonder alcohol - en de krachtige Catalaanse rode van Cellers Lavinyeta een en ander goed.

Er volgt nog een offensief van nagerechtjes. Popcorn met zoete maar ook hartige kruiden, een dessert op basis van peer en praliné, een mousse van mandarijn met te zoete pistache, fantastische crème brûlée, macarons, brownie en crème op basis van citrus. Als we iets vergeten zijn, vergeef het ons.

We betalen net iets meer dan 100 euro per persoon. Voor al dat culinair geweld is dat een scherpe prijs, net als de wijnen die de chef verkoopt op een aparte website. Misschien lag het tempo iets te hoog, maar je kan zelf aangeven wanneer je een pauze wil. Deden we niet, dus moeten we niet over klagen. We rollen ook niet naar de uitgang want de porties zijn goed gekozen. Conclusie: Apriori is een uitstekend restaurant waar we graag terug zouden komen. Enkele werkpuntjes, maar de perfectie bestaat gelukkig niet.

Eten: 8/10

Comfort: 8/10

Bediening: 9/10