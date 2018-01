Radio PROS neemt definitief afscheid van 105.8 FM 02u37 0 Foto Claudia Van den Houte De ochtendshow, omgedoopt tot 'battleradio', werd afgesloten met het radio PROS-lied, gezongen door de medewerkers.

Radio PROS is sinds gisteren 1 januari definitief uit de ether. PROS gaat verder als internetradio, maar kreeg van minister Sven Gatz geen nieuwe erkenning om op antenne te blijven uitzenden. De radio is voortaan dus niet meer te beluisteren via 105.8 FM. Zondag, de laatste dag van PROS op antenne, was dus zeer emotioneel voor de medewerkers. De ochtendshow werd omgedoopt tot 'battleradio', waarbij de luisteraars konden bellen om hun mening te geven over het nieuwe frequentieplan van minister Gatz. Die duurde een uur langer dan gewoonlijk en werd afgesloten met het radio PROS-lied, gezongen door de medewerkers. Daarna ging de gewone programmering door tot 22 uur, wanneer voorzitter Peter Schepens en ondervoorzitster Kirsten Cobbaut van start gingen met de afsluiting. Er werd afgeteld tot middernacht, waarna het PROS-lied nog eens werd gespeeld. "We zijn dus nog een paar minuten langer op de frequentie gebleven dan we eigenlijk mochten, maar dat kan ons niet schelen", aldus Schepens.





Intussen wordt PROS verder uitgebouwd als internetradio. "Internetradio is de toekomst, maar voor PROS komt het te vroeg", aldusmedewerkster Anja Sonck. (CVHN)