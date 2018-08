Radio PROS lanceert twee nieuwe internetradio's Claudia Van den Houte

15u30 0 Haaltert Lokale radio P.R.O.S. uit Haaltert lanceert met 'Europe Gold Radio' en '100 procent BE' twee nieuwe internetzenders.

Radio P.R.O.S. is sinds 1 januari enkel nog een internetradio, nadat er geen nieuwe erkenning kwam om op de FM-band te blijven uitzenden. De medewerkers bleven niet bij de pakken zitten en gingen internetradio's installeren bij luisteraars en in rusthuizen in Groot-Haaltert. En nu wordt er nog een versnelling hoger geschakeld.

"Met 'Europe Gold Radio' brengen we vooral muziek uit de jaren 80 en 90, zoals disco en dance, maar ook de beste hedendaagse platen", zegt voorzitter Peter Schepens. "'100 procent BE' richt zich dan weer op Belgische muziek. Er zullen veel Vlaamse liedjes op te horen zijn, met daarnaast ook de beste Belgische anderstalige muziek. We willen hiermee een nog breder publiek bereiken en onze luisteraars een nog ruimere muziekkeuze aanbieden. Als ik op de radio een liedje hoor dat ik niet goed vind, dan schakel ik over op een andere zender. Bedoeling is dat onze luisteraars dan naar één van onze andere internetzenders overschakelen. Zo willen we uitgroeien tot één van de grootste internetradio's in België. Adverteerders zullen ook meer waar voor hun geld krijgen, want hun reclameboodschappen zullen op drie zenders te horen zijn."

Europe Gold Radio is nu al te beluisteren via www.europegold.eu. "Momenteel wordt er non-stop muziek gedraaid, maar later zullen er ook gesproken programma's op te beluisteren zijn." 100 procent BE bevindt zich nog in de opstartfase en zal vanaf 1 oktober te beluisteren zijn via www.100procentbe.live.