Radio P.R.O.S. weer tijdelijk op FM Claudia Van den Houte

03 augustus 2018

17u15 1 Haaltert Lokale radio P.R.O.S. uit Heldergem zal vanaf donderdag 9 augustus weer tijdelijk op FM-band te beluisteren zijn. De zender mag gebruikmaken van de evenementenfrequentie 97.7 FM.

Radio P.R.O.S. verloor op 1 januari de frequentie 105.8 FM omdat minister Sven Gatz de zender geen nieuwe erkenning gaf. Maar de ploeg liet het hoofd niet hangen, en installeerde tal van internetradio's bij luisteraars thuis en in rusthuizen in Haaltert, onder meer dankzij een gemeentelijke subsidie. Zo is P.R.O.S. nog altijd digitaal te beluisteren.

In mei mocht de zender al eens vier weken gebruikmaken van evenementenfrequentie 97.7 FM. P.R.O.S. had toen een aanvraag ingediend in het kader van de kermissen in Haaltert en Heldergem, Moederdag en Pinksteren. Door die evenementen aan elkaar te koppelen, mocht er een maand lang uitgezonden worden als evenementenradio.

Van donderdag 9 tot en met dinsdag 21 augustus zal radio P.R.O.S. opnieuw uitzenden op 97.7 FM, deze keer naar aanleiding van de Halfoogstfeesten. Die vinden plaats op zaterdag 18 en zondag 19 augustus in hoeve Schollaert in Stichelen, in Denderhoutem. De medewerkers zullen dat weekend ook live uitzenden tijdens de Halfoogstfeesten.

"We zijn zeer tevreden dat we opnieuw tijdelijk via de FM-band te beluisteren zullen zijn", zegt Anja Sonck van radio P.R.O.S. "Het is nodig, want we zien voor onze jaarlijkse kerstshow een terugval qua sponsoring. Sommigen haken wellicht af omdat we niet langer op FM te horen zijn. Nochtans draait de internetradio heel goed. We halen 450 streamers, wat enorm veel is voor een lokale radio. Internetradio is de toekomst, maar toch zien we dat veel mensen nog altijd vastzitten aan FM."

Radio P.R.O.S. schenkt tot 26 augustus elke zaterdag en zondag een internetradio weg. Wie kans wil maken, kan contact opnemen met de zender via 070/22.22.50 (30 cent per minuut).