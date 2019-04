Radio P.R.O.S. vier weken op FM met paas- en lenteradio Claudia Van den Houte

05 april 2019

17u04 0 Haaltert Radio P.R.O.S is terug op FM. Althans tijdelijk toch, want de lokale radio mag opnieuw gebruikmaken van de evenementenfrequentie 97.7 FM.

Radio P.R.O.S. verloor op 1 januari 2018 haar frequentie op 105.8 FM omdat minister Sven Gatz de zender geen nieuwe erkenning gaf. Sindsdien zet het P.R.O.S.-team volop in op digitale radio. Zo installeerden medewerkers al tal van internetradio’s bij luisteraars thuis en in rusthuizen in Haaltert, onder meer dankzij een gemeentelijke subsidie. De lokale radio was vorig jaar, ondanks het verlies van haar licentie, toch verschillende keren tijdelijk op FM te horen. Door het radiomaken aan een evenement te koppelen, mocht het team meermaals uitzenden op de evenementenfrequentie 97.7 FM.

Ook dit jaar maakt P.R.O.S. weer gebruik van die mogelijkheid. Vanaf maandag 8 april is P.R.O.S. twee weken lang te horen als ‘paasradio’ op 97.7 FM. Ze plant ook een actie voor Pasen. De medewerkers verzamelen momenteel paaseitjes met de bedoeling ze op zondag 21 april uit te delen in rust- en opvangtehuizen in de streek.

Vanaf 1 mei is P.R.O.S. dan nog eens veertien dagen lang te horen op FM als ‘lenteradio’. Leerlingen van het vijfde leerjaar aan het KCD Denderleeuw zullen op donderdagvoormiddag 9 mei langskomen om zelf radio te maken in de studio van P.R.O.S. in de Leistraat in Heldergem. Ze zullen tijdens het programma bellen met zanger Gers Pardoel in Nederland. De leerlingen zullen ook zingen in de studio met een accordeonist.