Radio P.R.O.S. (tijdelijk) terug op FM-band LOKALE ZENDER HELE MAAND MEI TE HOREN OP EVENEMENTENFREQUENTIE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

10 april 2018

02u47 0 Haaltert Radio P.R.O.S. komt terug op de FM-band, nadat het op 1 januari zijn frequentie verloor. In de maand mei mag de lokale radio vier weken lang gebruik maken van een evenementenfrequentie. Ook later dit jaar wil de zender op deze manier radio maken.

De medewerkers van radio P.R.O.S. zijn er op een vernuftige manier in geslaagd om terug op de FM-band te mogen uitzenden vanaf 1 tot en met 28 mei. "We hebben de evenementenfrequentie 97.7 FM toegewezen gekregen voor vier weken", vertelt Peter Schepens, voorzitter van radio P.R.O.S. "De eerste twee weken van de maand brengen we 'kermisradio' naar aanleiding van kermis Haaltert en Moederdag. De twee daaropvolgende weken worden 'lenteradio', waarin we kermis Heldergem en Pinksteren vieren. We proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op evenementen en ter plekke live uit te zenden. Hierdoor krijgen we de kans om terug op FM-band te komen. We hopen dit in de toekomst nog meermaals te kunnen doen. We kunnen voor elk evenement een aanvraag indienen om twee weken te mogen uitzenden. Normaal gezien mogen de evenementen niet aansluitend zijn, maar in dit geval werd er een uitzondering gemaakt. Voor Moederdag zullen we trouwens ook dit jaar bij enkele moeders langsgaan om hen een boeket bloemen te schenken. In juni willen we ook iets doen rond Vaderdag en we plannen later in het jaar nog meer aanvragen, bijvoorbeeld voor de grote kermis in Haaltert, de kermis en de halfoogstfeesten in Denderhoutem en de avondmarkt in Kerksken. We zullen proberen om het vuurwerk tijdens de grote kermis in Haaltert deze zomer live uit te zenden."





De medewerkers van radio P.R.O.S. zijn nooit bij de pakken blijven zitten toen ze op 1 januari uit de ether moesten. Radio P.R.O.S. werd uitgebouwd als internetradio. Zo plaatsten de medewerkers zelf al een 100-tal internetradio's bij luisteraars thuis en een 70-tal in rusthuizen. Radio P.R.O.S. heeft momenteel via internet zo'n 500 'streamers' of 500 mensen die op hetzelfde moment luisteren. "We kregen al veel positieve reacties op het nieuws dat we volgende maand opnieuw op de FM-band te horen zullen zijn", zegt Schepens.





"Toch is de aankoop van een internetradio geen verloren moeite, want de zender zal op de evenementenfrequentie vooral in Groot-Haaltert, binnen een straal van 8 kilometer te bereiken zijn en zal binnenshuis minder goed te horen zijn, wegens de lage wattage. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als we definitief terug een plaatsje zouden krijgen op de FM-band. Internetradio is goed, maar het is nog niet volledig ingeburgerd en er zijn mensen die geen internet hebben", besluit Schepens.